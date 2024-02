POL-RE: Castrop-Rauxel: Gemeinsame Kontrollen mit dem Zoll

Recklinghausen (ots) - Polizisten fiel am Sonntagnachmittag ein Autofahrer auf, der mit erhöhter Geschwindigkeit über die Münsterstraße fuhr. Die Beamten wollten den Mann deshalb kontrollieren, was der Fahrer aber ignorierte. Stattdessen raste der Mercedes-Fahrer davon und bog in die Friedhofstraße ab. Kurz darauf, gegen 15.50 Uhr, konnte der Mercedes am dortigen ...

mehr