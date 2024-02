Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle - Mercedes und Drogen sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Polizisten fiel am Sonntagnachmittag ein Autofahrer auf, der mit erhöhter Geschwindigkeit über die Münsterstraße fuhr. Die Beamten wollten den Mann deshalb kontrollieren, was der Fahrer aber ignorierte. Stattdessen raste der Mercedes-Fahrer davon und bog in die Friedhofstraße ab. Kurz darauf, gegen 15.50 Uhr, konnte der Mercedes am dortigen Friedhof - leer - aufgefunden werden. Zeugen hatten sehen können, wie zwei Männer aus dem Auto ausstiegen waren, wegliefen und etwas ins Gebüsch warfen. Wenig später kamen zwei Personen zu dem Auto zurück - nach bisherigen Erkenntnissen auch die Beiden, die zuvor geflüchtet waren. Einer davon verhielt sich verdächtig und aggressiv. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem 22-jährigen Mann aus Datteln um den Fahrer des Autos. Er besitzt keinen Führerschein. In dem Gebüsch und im Auto konnten außerdem mutmaßliche Drogen gefunden und sichergestellt werden. Während die Polizeibeamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, kamen weitere Bekannte der Männer dazu - und versuchten den Einsatz zu stören. Das Auto wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Es wurden mehrere Strafanzeigen geschrieben, die weiteren Ermittlungen dauern an.

