PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkener Randalierer festgenommen+++Unbekannte flüchtet nach Zusammenstoß

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunkener Randalierer festgenommen, Oestrich-Winkel, Lindenstraße, Dienstag, 03.09.2024, 00:13 Uhr

(ms) In der Nacht von Montag auf Dienstag nahm die Polizei in Oestrich-Winkel einen alkoholisierten Mann fest, nachdem dieser randalierte. Gegen 0:13 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, nachdem dieser sah, wie ein augenscheinlich betrunkener Mann gegen eine Hauswand in der Lindenstraße schlug. Vor Ort trafen die Beamten einen 42-Jährigen an und führten eine Personenkontrolle durch. Nach Abschluss der Maßnahme wurde der Mann aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser kam der Forderung zunächst auch nach, wickelte jedoch anschließend seinen Gürtel um seine Hand und schlug auf das Fahrzeugdach eines geparkten PKW. Daraufhin wurde der 42-Jährige festgenommen und zwecks Ausnüchterung sowie Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 2,4 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

2. Unbekannte flüchtet nach Zusammenstoß, Oestrich-Winkel, Albansgasse, Montag, 02.09.2024, 15:00 Uhr

(ms) Am Montagnachmittag ereignete sich in Oestrich-Winkel eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 15 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem blauen Toyota Auris den Stichweg einer Kindertagesstätte in der Albansgasse. Gleichzeitig parkte eine bislang unbekannte Person mit ihrem weißen PKW an der Einmündung der KiTa aus, um in Richtung Rheinweg zu fahren. Während beide Fahrzeuge rückwärts ausparkten, kam es zum Zusammenstoß. Anschließend flüchtete der Fahrer des unbekannten weißen PKWs ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06722) 9112-0 entgegen.

