Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Zeugen gesucht: Radfahrer beschädigt PKW

Lübeck (ots)

Am späten Montagabend (26.08.2024) hat ein Radfahrer auf dem Parkplatz an der Musik-und Kongresshalle in Lübeck den Fahrer eines PKW offenbar bedroht und anschließend dessen Volvo beschädigt. Nachdem der Tatverdächtige mit einem spitzen Gegenstand auf die Motorhaube gehämmert und anschließend durch weitere Schläge das Glas der Heckscheibe zersplittert hatte, entfernte er sich. Das 1. Polizeirevier in Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zum ersten Mal aufgefallen war dem 45-jährigen Geschädigten der Radfahrer gegen 23:35 Uhr im Bereich des ZOB. Dort soll es fast zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und dem Unbekannten gekommen sein, der sein schwarzes Rad zu diesem Zeitpunkt ohne Licht im Straßenverkehr bewegte. Der Fahrer des Volvos setzte seinen Weg in Richtung des Parkplatzes an der Musik- und Kongresshalle fort. Dabei bemerkte er, dass er von dem Radfahrer offenbar gezielt verfolgt wurde.

Auf dem Parkplatz an der Musik- und Kongresshalle stellte der 45-Jährige seinen Volvo ab. Der Radfahrer hatte das Fahrzeug inzwischen eingeholt und sich direkt davorgestellt. Den bisherigen Erkenntnissen nach soll er daraufhin mehrfach mit einem spitzen Gegenstand auf die Motorhaube des Volvo eingeschlagen haben. Aus Furcht setzte der Geschädigte sein Fahrzeug daraufhin in Bewegung. Der Tatverdächtige schlug dabei mehrfach gegen die Heckscheibe des Volvo, sodass diese zersplitterte. Abschließend floh der Mann in Richtung des Drehbrückenvorplatzes.

Die alarmierten Beamten des 1. Polizeireviers stellten an dem betroffenen Volvo XC mehrere Dellen und Lackschäden in der Motorhaube fest. Die Heckscheibe war zerborsten und zeigte mittig ein großes Loch auf. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf 3000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Bedrohung sowie des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr suchen die Beamten des 1. Polizeireviers den flüchtigen Tatverdächtigen. Es soll sich bei ihm um einen circa 35 Jahre alten Mann mit südeuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Der Mann sprach gebrochen Deutsch, hatte einen schwarzen, ungepflegten Vollbart und trug unter seinem Basecap schwarzes Haar. Zur Tatzeit soll er mit einer dunklen Hose sowie dunkler Oberbekleidung bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können oder den Tathergang auf dem Parkplatz an der MUK beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 beim 1. Polizeirevier Lübeck zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell