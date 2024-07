Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Graffiti in Wismar - Regionalbahn großflächig besprüht

Wismar (ots)

Bisher unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Donnerstag (11.07.2024) die Regionalbahn 11 am Bahnhof Wismar. Dies meldete der dortige Fahrdienstleiter gegen 03:45 Uhr der Bundespolizeiinspektion Rostock. Die Beamten des Bundespolizeireviers Wismar leiteten eine sofortige Nahbereichsfahndung ein, welche jedoch ergebnislos blieb. Anschließend wurden die Spuren an der Regionalbahn gesichert. Das entstandene Graffiti in den Farben Pink, Blau, Orange, Weiß, Schwarz und Rot erstreckt sich über eine Fläche von 11,5 m². Die Täter, Tatzeit und die Schadenshöhe sind nun Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat in der Nacht von Mittwoch, 10.07.2024 ab 23:00 Uhr bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags, 11.07.2024 ca. 03:30 Uhr verdächtige Personen am Bahnhof Wismar beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/2083-1111 oder -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell