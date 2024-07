Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Randalierer im Bahnhof Schwerin unterwegs

Schwerin (ots)

Als ein Mitarbeiter der DB-Sicherheit das Hausrecht gegen einen Randalierer durchsetzen wollte, kommt es zu einer Auseinandersetzung und Beleidigung. Gestern, am 08.07.2024 wurde das Bundespolizeirevier Schwerin über eine körperliche Auseinandersetzung in der Haupthalle im Bereich des DB Service Store informiert. Die eingesetzten Beamten vor Ort trafen auf einen aufgebrachten 21-jährigen Deutschen, der sich erst durch mehrfache Ansprachen der Polizisten beruhigen ließ. Nach Angaben des Mitarbeiters der DB-Sicherheit wurde dieser durch zwei Frauen angesprochen, die den Tatverdächtigen dabei beobachtet haben sollen, wie er auf seinem Weg von der Stadt in den Bahnhof bereits einen Mülleimer umgetreten und im Bahnhofsgebäude mehrere Glasflaschen auf dem Boden zerstört haben soll. Daraufhin wurde der Sicherheitsmitarbeiter am DB Service Store hinzugezogen, um das Hausrecht gegen den Mann durchzusetzen. In diesem Zusammenhang soll der Tatverdächtige den Sicherheitsmitarbeiter zunächst beleidigt haben und anschließend soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, die jedoch zu keinen Verletzungen geführten. Da die Person einen alkoholisierten Eindruck machte, führten die Bundespolizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,83 Promille. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell