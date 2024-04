Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann bedroht Passanten

Augenscheinlich alkoholisiert war ein 39 Jahre alter Mann, der am Donnerstag gegen 19.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs einen 24-Jährigen bedroht haben soll. Ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Ravensburg zufolge soll der 39-Jährige unvermittelt auf den 24-Jährigen zugegangen sein, mit Worten bedroht und ein Messer gezückt haben. Er ließ dann jedoch von seinem Opfer ab, ohne es zu verletzen, und zog von dannen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den alkoholisierten Mann kurz darauf vorläufig festnehmen und das Messer sicherstellen. Da sich der Gesundheitszustand des 39-Jährigen verschlechterte, brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung in eine Klinik. Der 39-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Weingarten

Nach Auffahrunfall das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in der Abt-Hyller-Straße dem Skoda eines 37-Jährigen aufgefahren und hat sich im Anschluss aus dem Staub gemacht. Während der 37-Jährige nach dem Zusammenstoß rechts in eine Bushaltestelle fuhr, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Postplatz fort. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Weingarten bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Mit über zwei Promille auf der Bundesstraße unterwegs

In Schlangenlinien war ein 73-jähriger Autofahrer am Donnerstag kurz nach 13 Uhr auf der B 30 unterwegs. Eine Verkehrsteilnehmerin verständigte die Polizei, die den Mann in der Niederbieger Straße stoppen konnte. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik sowie die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Der 73-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Baienfurt

Fahrer kommt von Fahrbahn ab und wird verletzt

Wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe ist an einem Mercedes GLC entstanden, mit dem ein 43-Jähriger am heutigen Freitag gegen 5 Uhr von der B 30 abgekommen ist. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge war der Mann von Ravensburg in Richtung Bad Waldsee unterwegs, wo er zunächst nach rechts von der Straße abkam, in der Folge gegensteuerte und gegen die Mittelleitplanke prallte. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Wagen wiederum nach rechts abgewiesen und kam an der Seitenschutzplanke zum Stehen. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Um den stark beschädigten Mercedes kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, beim Fahrer konnte weder Alkohol- noch Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Da die Beamten im Fahrzeug Drogen fanden, muss der 43-Jährige mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Baienfurt

Unbekannte hinterlassen Farbschmierereien

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung haben Beamte des Polizeireviers Weingarten eingeleitet, nachdem Unbekannte am Donnerstag zwischen 21 und 22 Uhr im Bereich der Achtalschule polizeifeindliche Farbschmierereien hinterlassen haben. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Sudelei von einer Gruppe Jugendlicher angebracht wurde, die sich an dem Abend im Bereich der Schule unberechtigt aufgehalten hatte. Sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Aulendorf

Unbekannte besprühen Geschwindigkeitsmessanhänger

Einen sogenannten "Enforcement-Trailer", der zur Geschwindigkeitsmessung an der K 8034 Höhe Blumenau aufgestellt war, haben bislang unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen zwischen 0.15 Uhr und 5 Uhr mit Farbe besprüht. Die Täter verwendeten dazu schwarze und orange Sprühfarbe. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat.

Wangen

In Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs - Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Donnerstag kurz nach 18 Uhr einen 20-jährigen BMW-Fahrer auf der A 96 gestoppt, der deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Verkehrsteilnehmer hatten die Beamten alarmiert, weil der Mann in Fahrtrichtung Lindau in ausgeprägten Schlangenlinien unterwegs war und alle drei Fahrstreifen in Anspruch nahm. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest, ein Vortest erhärtete den Verdacht. Im Anschluss musste der 20-Jährige die Polizeistreife zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten. Der aus dem Ausland kommende Mann musste zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlegen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kißlegg

Auffahrunfall fordert eine Verletzte

Leichte Verletzungen hat eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin bei einem Auffahrunfall am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr in der Rötenbacher Straße erlitten. Die junge Frau wollte nach links in die Le-Pouliguen-Straße abbiegen und verlangsamte ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 20-jähriger VW-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 5.000 Euro beziffert.

