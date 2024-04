Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau gestoßen und bestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem eine Frau angibt, am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr angegriffen und bestohlen worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 25-Jährige im Riedlewald unterwegs und wurde im Bereich des "alten Wasserturms" zu Boden gestoßen. Im weiteren Verlauf sollen die Unbekannten ihr den Rucksack entrissen haben, in dem sich unter anderem ihr Smartphone und ihre Geldbörse befanden. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht mit dem Diebesgut. Angaben der 25-Jährigen zufolge sollen beide Männer eine FFP2-Maske getragen haben. Einen Täter beschreibt sie als 18 bis 20 Jahre alt und etwa 170cm groß. Er hatte eine normale Statur und war mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalpolizei Friedrichshafen zu wenden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, in dringenden Fällen umgehend die Polizei über Notruf zu verständigen. Eine verspätete Anzeige, insbesondere über eine Online-Meldung, verringert die polizeilichen Chancen auf einen zeitnahen Ermittlungserfolg erheblich.

Friedrichshafen

Handfeste Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Bereich der Uferpromenade ermittelt die Polizei. Eine 29-jährige Frau geriet nach vergangenen Streitigkeiten mit einem 27-jährigen Bekannten aneinander und soll im weiteren Verlauf von diesem und zwei bislang unbekannten Begleitern attackiert worden sein. Beim Gerangel, in dessen Verlauf auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein soll, ging eine Kette der 29-Jährigen zu Bruch. Die tatverdächtigen Männer suchten das Weite und konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen, die den Hergang und die Identität der Tatbeteiligten klären sollen, führt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt.

Friedrichshafen

Mehrere Scheiben eingeworfen - Festnahme

Polizisten haben am Donnerstagvormittag einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen für mehrere Sachbeschädigungen verantwortlich zu sein. Gegen 14.45 Uhr soll der 22-Jährige drei Fensterscheiben einer Arztpraxis in der Hochstraße mutwillig eingeworfen und im Anschluss die Flucht ergriffen haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge griff er kurz darauf, gegen 16.30 Uhr, auch vor dem Rathaus zu einem großen Stein und warf ihn durch eine Glasscheibe in ein Büro. Im Laufe des Abends kam der Randalierer erneut dorthin zurück und zertrümmerte zwei weitere Scheiben des Rathauses. Der 22-Jährige, der von Zeugen identifiziert werden konnte, richtete bei seinen Taten insgesamt einen Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich an. Als der Vandale am Donnerstagmorgen in der Hochstraße erneut Schaden anrichtete, bereiteten die Polizisten dem Ganzen ein Ende und brachten ihn aufgrund seines psychisch auffälligen Gemütszustands in eine Fachklinik. Ihm drohen nun entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung.

Tettnang

Nach Parkrempler geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in der Bärenstraße ermittelt der Polizeiposten Tettnang und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Mercedes. Um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro kümmerte er sich nicht und fuhr weg. Unfallspuren zufolge dürfte der Flüchtige mit einem weißen Wagen unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Tettnang

Aufgebrachter Radfahrer

Außer Rand und Band war ein 37-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag in Pfingstweid. Der Mann beleidigte zunächst eine Autofahrerin, die vom Gelände einer Tankstelle abfahren wollte und aufgrund der Verkehrssituation auf dem Radweg zum Stehen kam. Als er die Frau wenig später in deren Hof antraf, attackierte er einen hinzugekommenen Mann, verletzte diesen dabei und sprach weitere Beleidigungen aus. Erst als ein Passant mit seinem Wagen auf das Gerangel aufmerksam wurde und anhielt, zog der 37-Jährige von dannen. Polizisten stoppten den Radler kurze Zeit später und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen ihn ein.

Überlingen

Mann fällt mehrfach negativ auf und verletzt Polizeibeamten

Weil er offenbar im psychischen Ausnahmezustand gleich mehrfach im Bereich Überlingen negativ in Erscheinung getreten ist, ermittelt die Polizei gegen einen 28-jährigen Mann. Der 28-Jährige soll gegen 16.30 Uhr einen Passanten zu Boden gestoßen haben und im Anschluss in Richtung ZOB geflüchtet sein. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Die Beamten trafen den Mann kurz darauf an. Gegen 19.30 Uhr sorgte er erneut für Aufsehen, als er in der Mühlenstraße verdächtig an einem Stromverteiler-Kasten hantierte. Der Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen, kam er umgehend nach. Um 22.15 Uhr wurde die Polizei erneut wegen des 28-Jährigen auf den Plan gerufen, als dieser an den Türen eines Mehrfamilienhauses sowie eines Autos rüttelte und sich offenbar im Ausnahmezustand befand. Gegenüber der eingesetzten Polizeistreife trat er zunehmend unkooperativ auf, wehrte sich in der Folge vehement gegen die Maßnahmen und verletzte bei den heftigen Widerstandshandlungen einen Polizisten. Der 28-Jährige wurde aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht und muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Die Ermittler bitten nun Zeugen der Vorfälle, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere wird der bislang unbekannte umgestoßene Passant gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bei diesem handelte es sich um einen etwa 165 - 170cm großen Mann. Er hatte dunkle, leicht graumelierte kurze Haare, trug dunkle Oberbekleidung und war in Begleitung eines kleinen Kinds, das eine grüne Jacke trug. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Scheibe eingeworfen

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 9.45 Uhr die Scheibe der Eingangstüre des Stadtarchivs im Schloßweg mit einem Stein zertrümmert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Bermatingen

Drohungen sorgen für Polizeieinsatz

Weil er gegenüber einer Bekannten wiederholt Drohungen ausgesprochen hatte und ankündigte, Straftaten begehen zu wollen, wurde am Donnerstagnachmittag die Polizei im Bereich Bermatingen auf den Plan gerufen. Im Rahmen der Fahndung nach dem Jugendlichen und dessen Begleitern mit mehreren Polizeifahrzeugen konnten die Personen kontrolliert werden. Die Hintergründe der Drohungen sind Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Meersburg führt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell