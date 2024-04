Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Berauschter Mann im Ausnahmezustand

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend im Bereich Scheer ereignet hat, ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 43-jährigen Mann. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige offensichtlich im Alkohol- und Drogenrausch die Anschrift eines Bekannten aufgesucht und dort im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf sein 34-jähriges Gegenüber eingeschlagen haben. Eine Anwohnerin, die auf das Geschrei aufmerksam wurde, öffnete die Wohnungstür, um nach dem Rechten zu sehen. Der 43-Jährige soll sich in der Folge Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft und die 30-Jährige dort im weiteren Verlauf belästigt und unsittlich berührt haben. Ein 23 Jahre alter Nachbar, der auf die Hilferufe der Frau aufmerksam geworden und hinzugeeilt war, ging dazwischen und verhinderte mutmaßlich weitere Übergriffe. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der vollkommen berauschte Mann vehement und beleidigte die Polizisten dabei fortlaufend. Der genaue Hergang des Vorfalls, und ob zwischen den beteiligten Personen eine Vorbeziehung bestand, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sigmaringen

Mann in psychischem Ausnahmezustand sorgt für Polizeieinsatz

Ein Mann im psychischen Ausnahmezustand hat am Freitag kurz nach Mitternacht am Bahnhof für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Bahnmitarbeiter wurde aufgrund merkwürdiger Äußerungen des 56-Jährigen stutzig und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann aufgrund seines Gemütszustandes in Gewahrsam und brachten ihn in eine Fachklinik.

Meßkirch

Berauscht am Steuer

Offensichtlich unter dem Einfluss von Cannabis stand ein 22 Jahre alter Autofahrer, der am Donnerstagabend in der Schwimmbadstraße von der Polizei zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Nachdem er Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel zeigte, schlug ein Drogenvortest auf Cannabis an. Der 22-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den Autofahrer ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell