Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Untersuchungshaftbefehl am Schweriner Hauptbahnhof vollstreckt

Schwerin (ots)

Gegen einen 35-jährigen Deutschen wurde gestern (08.07.2024) Vormittag am Hauptbahnhof Schwerin ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt.

Im Rahmen einer Kontrolle eines 35-jährigen Mannes am Schweriner Hauptbahnhof stellten Polizeibeamte des Bundespolizeireviers Schwerin fest, dass dieser per Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen Flucht gesucht wurde. Gegen den Mann besteht dringender Tatverdacht in neun Fällen einen besonders schweren Fall des Diebstahls begangen zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Gegen die Gewahrsamstauglichkeit bestanden keine medizinischen Einwände. Der Mann wurde anschließend dem zuständigen Richter am Amtsgericht Schwerin vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte und die anschließende Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt anordnete.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell