Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Böses Erwachen

Rostock (ots)

Der Schlaf eines 26-jährigen Deutschen endete wohl anders als gedacht. Für den Mann ging es nach dem Erwachen direkt in die Justizvollzugsanstalt.

Die Bundespolizei kontrollierte am gestrigen Sonntag, den 07. Juli 2024 gegen 21:00 Uhr eine schlafende Person am Bahnhof Warnemünde. Die Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock vorlag. Er wurde im März 2022 vom Amtsgericht Rostock wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1350,- Euro (90 Tagessätze à 15,- Euro) verurteilt. Der 26-Jährige habe diese Geldstrafe und weitere 110,50 Euro Verfahrenskosten bisher nicht beglichen. Die Bundespolizei eröffnete dem Mann den Haftbefehl. Da er nicht in der Lage war die geforderte Geldstrafe zu entrichten, wurde er folglich der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung einer 90-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe übergeben.

