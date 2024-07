Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bahnstreckensperrung im Bereich Schwerin Görries - Holthusen

Schwerin (ots)

Kurz nach 17:00 Uhr kam es am gestrigen Tag (03.07.2024) zu einer Sperrung der Bahnstrecke Schwerin Görries Richtung Holthusen. Die Notfallleitstelle der DB AG teilte der Bundespolizeiinspektion Rostock mit, dass sich im oben benannten Bahnstreckenabschnitt auf Höhe des Bkm 58,3 Kinder im Gleisbereich aufhalten sollen. Eine sofortige Streckensperrung wurde eingeleitet. Die eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Schwerin verlegte mit Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort. Eine Absuche des Bereiches durch die Streife verlief ergebnislos, es konnten keine Kinder festgestellt werden. Nach Beendigung des Polizeieinsatzes wurde die Bahnstrecke zunächst mit Vorsichtfahrbefehl und ab 18:00 Uhr ohne Einschränkungen wieder freigegeben. Durch den Vorfall kam es bei zehn Zügen zu einer Verspätung von insgesamt 296 Minuten. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Rostock nochmals ausdrücklich auf die extremen Gefahren beim Aufenthalt an und auf den Bahnanlagen hin. Die Züge verkehren mit hoher Geschwindigkeit, sind sehr leise und werden daher erst spät erkannt. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die zu gravierenden Unfällen führen können. Die Bundespolizei führt regelmäßig an Schulen und öffentlichen Einrichtungen Präventionsveranstaltungen durch, um Eltern, Schüler und Lehrer bezüglich der Gefahren zu sensibilisieren. Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

