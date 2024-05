BPOL NRW: Diebstahl mit Waffen - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots) - Am gestrigen Abend (21. Mai) unterstützten Bundespolizisten Mitarbeiter der Deutschen Bahn bei der Durchsetzung eines Platzverweises am Haltepunkt Dortmund-Lütgendortmund. Ein Tatverdächtiger versuchte dabei einen der Beamten unvermittelt, mit geballten Fäusten anzugreifen. Dies wurde durch den anwesenden Diensthund der Bundespolizei unterbunden. Gegen 22:40 Uhr wurde die Bundespolizei am Dortmunder ...

mehr