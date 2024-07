Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Personengruppe ohne erforderlichen Fahrausweis unterwegs

Schwerin (ots)

Eine Gruppe von polnischen Staatsangehörigen bestehend aus fünf Männern und einer Frau im Alter zwischen 30 und 45 Jahren reiste am Freitagnachmittag, den 28.06.2024, gegen 14:00 Uhr mit dem ICE 1672 von Hamburg in Richtung Ostseebad Binz ohne im Besitz des hierfür erforderlichen Fahrausweises zu sein. Hierüber informierte die Zugbegleitung die Bundespolizeiinspektion Rostock. Die eingesetzten Streifen des Bundespolizeireviers Schwerin nahmen die Gruppe dann am Hauptbahnhof Schwerin in Empfang. Da die Personen keine Ausweisdokumente mit sich führten, wurden Sie zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen nach Ausweisdokumenten wurde bei einem 38-jährigen Polen ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Außerdem stellten die Polizeibeamten im Rahmen der Kontrolle fest, dass fünf Personen aus der Gruppe zur Ermittlung ihres Wohnortes durch verschiedene Staatsanwaltschaften ausgeschrieben waren. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Personen ihre Reise fortsetzen. Nunmehr wird gegen sie wegen des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

