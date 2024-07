Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Wetterunterstand am Bahnhof Plate beschädigt

Bild-Infos

Download

Plate (ots)

Derzeit noch unbekannte/r Täter beschädigte/n eine Seitenscheibe des Wetterunterstandes am Bahnhof Plate. Hierüber informierte die DB AG die Bundespolizeiinspektion Rostock am Samstagvormittag, den 29.06.2024. Die eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Schwerin stellte am Ereignisort fest, dass eine Seitenscheibe des Wetterunterstandes zerstört wurde.

Seitens der Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen in der Zeit von Freitag, den 28.06.2024 bis Samstagvormittag, den 29.06.2024 beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zu den genannten Sachverhalten machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell