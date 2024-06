Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Verfassungsfeindliche Parolen - Gefährliche Gegenstände sichergestellt

Rostock (ots)

Am Samstagabend kam es am Busbahnhof in Lütten-Klein gegen 22:30 Uhr zu Streitigkeiten. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizeiinspektion Rostock konnte vor Ort eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einer alkoholisierten männlichen Person beilegen. Gegen den jungen Mann wurde ein Platzverweis für den Bereich des HP Lütten-Klein ausgesprochen. Der Mann wollte den Ort mit dem nächsten Bus verlassen und rief, kurz vor dem Einsteigen in den Bus, lautstark "Sieg Heil" und hob dazu den rechten Arm zum "Hitler Gruß". Diese Geste wiederholte er im Bus. Die Bundespolizisten griffen erneut ein und führten den Tatverdächtigen zur Personalienfeststellung aus dem Bus. Im Gespräch äußerte der 19-jährige Deutsche, dass er ein Messer hätte und stellte die Frage, ob er dieses "mal vorführen könne". Die Frage, ob er noch weitere gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führe, bejahte dieser. Bei einer daraufhin durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten neben dem Einhandmesser auch ein Teleskopschlagstock sowie Quarzsandhandschuhe. Die mitgeführten Gegenstände wurden sichergestellt. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 1,55 Promille.

Gegen denn 19-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzes sowie der Verwendung verfassungswidriger Zeichen ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell