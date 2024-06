Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Offensichtliches Diebesgut im Schließfach gefunden

Rostock (ots)

Ein besonderer Fund ergab sich heute Morgen, den 18. Juni 2024 für die Mitarbeiter der DB AG am Hauptbahnhof Rostock im Bereich der Schließfachanlagen.

Die DB-Mitarbeiter öffneten ein Schließfach, welches laut Nutzungsbedingungen länger als 24 h verschlossen war. Dabei stellten sie eine Einkaufstasche fest, dessen Inhalt offenbar als Angelegenheit der Polizei eingeschätzt wurde. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Rostock öffnete die Einkaufstasche und konnte sechs neue Handys feststellen, welche noch mit einer Diebstahlssicherung und Aufklebern eines Elektrowarengeschäfts in Rostock versehen waren. Die Sichtung des Videomaterials am Bahnhof lässt in diesem Zusammenhang zwei Tatverdächtige erkennen, welche bereits vor vier Tagen das vermeintliche Diebesgut in dem Schließfach deponierten. Die Identitäten der beiden männlichen Personen werden nun ermittelt und eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell