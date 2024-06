Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Hochwertige Fahrräder und Werkzeuge im Wert von über 100.000,- Euro sichergestellt

Rostock-Überseehafen (ots)

Bei einer Kontrolle eines rumänischen Reisebusses mit Anhänger am Sonntagvormittag, den 16. Juni 2024, im Überseehafen Rostock fanden Bundespolizisten hochwertige Fahrräder sowie Werkzeuge. Diese lagen unter Decken versteckt und waren teilweise noch mit Schlössern versehen bzw. wiesen aufgetrennte Schlösser auf. Insgesamt befanden sich 62 hochwertige Carbonräder, E-Bikes, zwei E-Roller sowie Müllsäcke, in denen Werkzeuge der Marken "MAKITA", "HILTI", "MILWAUKEE" und "STIEHL" verpackt waren in dem Bus und dem Anhänger. Eigentumsnachweise für die aufgefundenen Gegenstände konnten durch den rumänischen Fahrer des Busses nicht erbracht werden. Der 18-Jährige gab in seiner Vernehmung an, die Fahrräder sowie das Werkzeug in der Nacht zum 16. Juni 2024 am Busbahnhof in Kopenhagen verladen zu haben. Die Gegenstände sollten nach Rumänien verbracht werden. Zur Ermittlung der Eigentumsverhältnisse wurden die Fahrräder, E-Roller und Werkzeuge sichergestellt. Gegen den 18-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell