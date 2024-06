Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung am Warnemünder Cruise Center

Rostock (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma und einem spanischen Lkw-Fahrer kam es gestern Nachmittag, den 11.06.2024 am Warnemünder Cruise Center. Beim Entladevorgang des Lkw kam es zum Streit zwischen den Beteiligten, woraufhin der 38-jährige Fahrer des Lkw auf zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma einschlug. Die Geschädigten erlitten hierbei leichte Verletzungen am Kopf, die durch einen angeforderten Rettungswagen vor Ort versorgt werden konnten. Der 38-jährige Mann entfernte sich vom Tatort in Richtung Warnemünde Bahnhof. Die hinzugerufenen Kräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock konnten den Mann dann im Rahmen einer Nahbereichsfahndung im Fährbereich Richtung Hohe Düne stellen. Nach der Personalienfeststellung verbrachten die Bundespolizisten den Mann in die Dienststelle, da er augenscheinlich Drogen konsumiert hatte. Der durchgeführte Drogentest zeigte ein positives Ergebnis, der Atemalkoholtest verlief negativ. Nach eigenen Angaben konsumierte er am vorherigen Wochenende Kokain. Nach der durchgeführten Blutprobenentnahme konnte der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie Führens eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel wurden eingeleitet und zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell