POL-RE: Marl: Pedelecfahrer nach Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag um 14:45 Uhr war ein 22-Jähriger aus Marl mit seinem Pedelec auf der Schillerstraße in Richtung Hervester Straße unterwegs. Auf einem Fahrradstreifen fuhr er in den Kreuzungsbereich Bruchstraße. Hier kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Autofahrer, der aus Richtung Bruchstraße kam. Der Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Laut Angaben des Marlers soll es sich um ein dunkles Fahrzeug handeln.

Wer Angaben zu dem Autofahrer machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

