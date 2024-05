Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Netto - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am 28.05. meldeten Mitarbeiter des Netto an der Straße Im Gewerbepark gegen 22:00 Uhr einen Raubüberfall. Eine augenscheinlich männliche, maskierte Person hatte kurz zuvor den Markt betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld aus den Kassen gefordert. Schließlich griff der Täter selbst in die Kassen, entnahm das Geld und verließ im Anschluss mit seiner Beute das Geschäft. Die Mitarbeiter blieben unverletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Ein Polizeihubschrauber wurde ebenfalls eingesetzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

