Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Große Menge Aluminium gestohlen

Recklinghausen (ots)

Auf der Hohewardstraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Lagerhalle eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Rolltor auf und erbeuteten mehrere Tonnen Aluminium sowie etwa ein Dutzend Lkw-Reifen. Um die Beute abtransportieren zu können, müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug (möglicherweise Lkw und/oder Anhänger) gekommen sein. Wer zwischen 19 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstag etwas Verdächtiges gesehen oder mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell