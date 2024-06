Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Gemeinsamer Karrieretag "Deine Zukunft in Uniform" auf der Haedge Halbinsel

Rostock (ots)

Zu einem gemeinsamen Karrieretag "Deine Zukunft in Uniform" laden die Bundespolizeiinspektionen Rostock und See Warnemünde , die Polizeiinspektion Rostock, das Landeswasserschutzpolizeiamt MV, die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes, das Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz Rostock mit der Berufsfeuerwehr und das Hauptzollamt Stralsund am kommenden Samstag, den 08. Juni 2024 von 10:00 - 16:00 Uhr auf die Haedge Halbinsel in Rostock ein.

Wer sich noch über seine Berufswahl unschlüssig ist oder eine Veränderung sucht, ist herzlich eingeladen und kann sich einen Überblick zu den verschiedenen Berufsgruppen in Uniform verschaffen.

Neben Informationsständen, Einsatzfahrzeugen und Einsatzmitteln ist ein interessantes Rahmenprogramm geplant. So besteht die Möglichkeit Diensthunde der Polizeien in Aktion zu erleben, Schiffe und Boote der Polizei, des Zolls und der Feuerwehr sowie Jetskis der Wasserschutzpolizei zu besichtigen, Höhenretter im Einsatz zu beobachten, dem Vorgehen bei einem Atemschutznotfall und dem Einsatztraining der Polizeien zuzusehen.

Zudem wird das Röntgenmobil des Zolls präsentiert und jeder kann selbst aktiv werden, indem man sich einem sportlichen Einstellungstest stellen kann. Für Fragen zu den Einstellungsvoraussetzungen, den Auswahlverfahren, zur Ausbildung / Studium sowie Verwendungsmöglichkeiten rund um die jeweiligen Berufsgruppen stehen die Fachleute der Einstellungsberater der Bundespolizei, der Landespolizei und des Zolls zur Verfügung. Sollten dann noch Fragen offen sein, werden diese in einer gemeinsamen Interviewrunde beantwortet.

Wir freuen uns auf ihr Kommen und interessante Gespräche.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell