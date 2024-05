BPOL-HRO: Bedrohung im ICE löst Polizeieinsatz aus

Rostock (ots) - Nachdem es am vergangenen Donnerstag (Himmelfahrt), den 09. Mai 2024 gegen 20:00 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Lütten-Klein und im weiteren Verlauf im Tunnelbereich am Haltepunkt zu einer verbalen Auseinandersetzung und späteren gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren männlichen Personen kam, ...

