LPI-J: Fahrradschloss durchgeschnitten

Jena (ots) - Am frühen Montagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass unbekannte Täter am Holzmarkt eine Statue beschmierten. Dabei fand man ein 5x5 cm großes Hakenkreuz an dieser vor. Ein Zeuge informierte beim Erblicken die Polizei. Dieser kümmerte sich im Anschluss um die Beseitigung. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

