Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bahnbetriebsunfall am Bahnhof Wismar

Bild-Infos

Download

Wismar (ots)

Am vergangenen Sonntag, den 19.05.2024 gegen 10:30 Uhr kam es am Bahnhof Wismar zu einem Bahnbetriebsunfall, in dessen Folge es zu einem Sachschaden von über 100.000,- Euro gekommen ist.

Bei Einfahrt des Regionalexpresses 8 am Bahnhof Wismar aus Richtung Berlin Ostkreuz konnte der Triebfahrzeugführer laut seinen Angaben keinen ordnungsgemäßen Bremsvorgang einleiten, woraufhin der Zug zunächst an der Haltetafel vorbeifuhr, die Schutzhaltetafel überfuhr und auf den Prellbock prallte. Als der Triebfahrzeugführer feststellte, dass der Zug keine Bremskraft entwickele, leitete dieser eine Schnellbremsung ein. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass der Zug den Prellbock ca. 7 Meter über das Gleis in das Erdreich schob und erst nach ca. 12 m hinter der Haltetafel auf dem Gleiskörper zum Stehen kam. Zu Personenschäden kam es nicht. Das entsprechende Gleis wird bis zur Beendigung der Reparaturarbeiten gesperrt bleiben. Am Zug sowie an den Gleisanlagen kam es nach ersten Schätzungen zu einer Schadenshöhe von über 100.000,- Euro.

Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Im Zusammenhang mit dem Unfall kam es bei einem Zug zu einem Totalausfall und insgesamt zu 579 Minuten Verspätungen wegen Teilausfällen sowie Umleitungen nachfolgender Züge. Neben der Bundespolizei waren die Notfallmanager der Deutschen Bahn AG und der ODEG zum Einsatz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell