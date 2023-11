Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Reihenhaus- Räume durchsucht und Bargeld gestohlen

Schwelm (ots)

Am 04.11.2023 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus im Eulenweg ein. Sie hebelten die Terassentür des Wohnzimmers auf und gelangten so in das Haus. In den Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld in geringer dreistelliger Höhe entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden.

