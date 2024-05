Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kraftfahrzeuge in Refrath, Frankenforst und Herkenrath gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (09.05.) sind bei der Polizei drei Diebstahlsdelikte von Kraftfahrzeugen angezeigt worden. Ein Pkw und zwei Motorräder sind auf bislang unbekannte Weise gestohlen worden.

In Refrath bemerkte der Besitzer eines Pkw des Herstellers Toyota den Diebstahl seines Fahrzeuges gegen 09:15 Uhr. Der graue Toyota Auris mit dem amtlichen Kennzeichen K-MF 2912 und einer Erstzulassung aus dem Jahr 2015 war am Fahrbahnrand in der Straße Vürfels abgestellt und am Vortag (08.05.) gegen 22:20 Uhr letztmalig gesehen worden. Der Wert des Fahrzeuges wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

In Frankenforst entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag (05.05.) circa 15:00 Uhr bis Donnerstag (09.05.) circa 10:50 Uhr ein Motorrad aus einer Tiefgarage an der Beethovenstraße. Die Kawasaki, Typ Versys 650, mit einer Erstzulassung aus 2016 hat das amtliche Kennzeichen GL-MB 53 und einen geschätzten Wert im oberen vierstelligen Bereich.

Schließlich wurde zwischen Mittwoch (08.05.) circa 23:00 Uhr und Donnerstag (09.05.) circa 12:30 Uhr in Herkenrath ein Motorrad von einem Parkplatz an der Straße "Straßen" gestohlen. Es handelt sich um eine Harley-Davidson des Typs FD2 mit einer Erstzulassung aus 2014. Das Kennzeichen lautet K-WW 83. Der Wert wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

In allen Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und schrieb die Fahrzeuge zur Fahndung aus. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell