BPOL-HRO: 115 Meter Buntmetall am Bahnhof Ventschow entwendet

Ventschow (ots)

Im Rahmen von Elektroarbeiten am Bahnhof Ventschow seitens der Deutschen Bahn informierte diese die Bundespolizei über einen Diebstahl.

Nach Angaben der Bahnmitarbeiter wurden ca. 115 Meter Erdungskabel an 28 Stellen abgetrennt und entwendet. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf und konnte nach Angaben einer Zeugin folgende Informationen aufnehmen. Am 17. Juni 2024 soll gegen 15:00 Uhr ein Pkw mit Pinneberger Kennzeichen am Bahnhof gehalten haben und zwei Männer ausgestiegen sein. Nach etwa 15 min sollen sie übereilt wieder in das Fahrzeug gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit davongefahren sein. Die unbekannten Täter sind derzeitig flüchtig. Die Schadenshöhe einschließlich Reparaturkosten bleibt zu ermitteln. Zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kam es durch die Tathandlung nicht. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat in den vergangenen Tagen einen Pkw mit Pinneberger Kennzeichen am Bahnhof Ventschow beobachten können bzw. kann Angaben zum Verbleib des Pkws machen sowie sonstige sachdienliche Hinweise geben. Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/2083-1111 oder -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

