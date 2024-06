Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bistrostuhl in den Bahngleisen

Güstrow, Rostock (ots)

Durch derzeit noch unbekannte(n) Täter wurde auf der Bahnstrecke Berlin - Rostock im Bereich Güstrow auf Höhe des Bahnübergangs Rostocker Straße / Am Mühlentor (Bahnkm 113,9) ein gelber Bistrostuhl in die Gleise gelegt, woraufhin der RE 4368 (Strecke Berlin - Rostock) mit diesem kollidierte und ihn ca. 15 m mitschliff. Darüber informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizeiinspektion Rostock in den frühen Morgenstunden des 23.06.2024 gegen 01:00 Uhr. Kräfte des Polizeihauptreviers Güstrow entfernten den Stuhl aus dem Gleisbereich. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Kräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock konnten keine sichtbaren Beschädigungen nach der Einfahrt des Zuges am Hauptbahnhof Rostock feststellen. Zu weiteren Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kam es nicht. Nunmehr hat die Bundespolizei die Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Rostock nochmals ausdrücklich auf die extremen Gefahren beim Aufenthalt an und auf den Bahnlagen hin. Die Züge verkehren mit hoher Geschwindigkeit, sind sehr leise und werden daher erst spät erkannt. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die zu gravierenden Unfällen führen kann. Die Bundespolizei führt regelmäßig an Schulen und öffentlichen Einrichtungen Präventionsveranstaltungen durch, um Eltern, Schüler und Lehrer bezüglich Gefahren zu sensibilisieren. Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell