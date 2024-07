Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schrankenbaum am Bahnübergang nahe Rastow abgerissen

Rastow,Hagenow (ots)

Am Samstag, den 29. Juni 2024, kam es zu einer Störung öffentlicher Betriebe am Bahnübergang L092 zwischen Rastow und Fährbinde. Kurz vor 10 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock durch die Notfallleitstelle der DB AG über eine Beschädigung der Schrankenanlage am Bahnübergang nahe Rastow informiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrzeugführer eines knapp 18 Meter langen Traktor-Gespanns beim Überqueren des Bahnüberganges in Richtung Rastow gegen die sich schließenden Halbschranken. Dabei wurde ein Schrankenbaum komplett abgerissen, der zweite Schrankenbaum beschädigt. Die alarmierte Streife traf vor Ort auf die Notfallmanagerin der DB AG, die bereits einen Techniker angefordert hatte. Die ersten Reparaturen am Bahnübergang waren gegen 12:30 Uhr beendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen. Die Lichtzeichenanlage ist bei dem Unfall nicht beschädigt worden, sodass es zu keiner Verspätung im Bahnverkehr kam. Auch wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe und Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell