Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Vermeintliches Diebesgut aus Schließfach sichergestellt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Montagmorgen, den 1. Juli 2024, wurde am Hauptbahnhof Schwerin gegen halb neun durch Mitarbeiter der DB AG die Öffnung eines Schließfachs aufgrund von Zeitüberschreitung veranlasst. Sie entnahmen aus dem Schließfach einen Rucksack, in dem sich sechs Mobiltelefone, ein Laptop sowie eine Spielekonsole befanden. Die hinzugezogenen Beamtinnen und Beamten des Bundespolizeirevier Schwerins verwahrten den Rucksack samt Inhalt zur Eigentums-/ Beweissicherung auf der Dienststelle und veranlassten die Sicherung des Videomaterials der Schließfachanlagen. Die Fahndungsabfragen zu den Gegenständen ergaben, dass diese bereits nach Diebstahlsanzeigen zur Eigentumssicherung ausgeschrieben wurden.

Gegen 19:00 Uhr abends kam ein 26-jähriger Mann zum Service-Point des Hauptbahnhofs, um seine Sachen aus zuvor geleertem Schließfach zu erhalten. Die Servicemitarbeiter informierten sofort die Bundespolizei. Bei der Feststellung der Personalien des Algeriers wurden neben dem Schließfachschlüssel noch ein weiteres Handy aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei und Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell