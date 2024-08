Lübeck (ots) - In Burg auf Fehmarn verunfallte in der Nacht zu Sonntag (25.08.2024) ein BMW-Fahrer, nachdem er vor der Polizei geflüchtet war. Die Beamten wollten ihn aufgrund seiner auffälligen und zu schnellen Fahrweise kontrollieren. Nun muss sich der Fahrer in verschiedenen Verfahren verantworten. Gegen 00:20 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung in der ...

mehr