Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In der Woche (16.02. bis 22.02.) wurden insgesamt 13 Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt. Nur fünf Taten scheiterten. Ein Fall aus Oberhausen-Königshardt vom 22.02.: Ein Täter gelang zunächst auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und hebelte anschließend mit geeigneten Werkzeugen die Wohnungstür des Geschädigten auf. Diverse Schränke sowie Schubladen wurden durchwühlt und mehrere Wertgegenstände entwendet. Schließlich flüchtete der unbekannter Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Achten Sie bitte deshalb (mit) auf Ihre Nachbarschaft und zögern Sie nicht: Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell