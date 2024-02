Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Veröffentlichung der Geschwindigkeitsmessstellen

Oberhausen (ots)

Basierend auf der neuen Fachstrategie Verkehr der Polizei Nordrhein-Westfalen und Neubewertungen der örtlichen Verfahrensweisen, wird auch die Polizei Oberhausen ab nächster Woche (KW 09) die (Vorab-) Veröffentlichung der Geschwindigkeitsmessstellen einstellen.

Polizeiliche Verkehrsüberwachung im Allgemeinen und Geschwindigkeitsüberwachung im Besonderen findet nunmehr grundsätzlich unangekündigt und in Form von Kontrollen mit Anhalten statt. Diese Kontrollform ermöglicht die eindeutige Identifizierung des Fahrzeugführenden und eröffnet die Gelegenheit, dem angetroffenen Verkehrsteilnehmenden in einem verkehrserzieherischen Gespräch die Erforderlichkeit und die Ziele der polizeilichen Maßnahme zu erläutern.

Beiträge mit Bezügen zu Verkehrsthemen in den Sozialen Medien der Polizei Oberhausen werden den Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft mit dem Hashtag "#LEBEN - Verkehrssicherheit in Oberhausen" begegnen.

- Weitere Informationen dazu sind auf einer neuen Seite im Internet zu finden: https://oberhausen.polizei.nrw/artikel/leben-v erkehrssicherheit-in-oberhausen

- Siehe auch die Veröffentlichung des IM NRW: https://www.im.nrw/n eue-fachstrategie-verkehr-gleiches-ziel-neuer-weg-leben

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell