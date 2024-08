Polizeidirektion Lübeck

Polizei stoppt auffälligen Autofahrer

In Burg auf Fehmarn verunfallte in der Nacht zu Sonntag (25.08.2024) ein BMW-Fahrer, nachdem er vor der Polizei geflüchtet war. Die Beamten wollten ihn aufgrund seiner auffälligen und zu schnellen Fahrweise kontrollieren. Nun muss sich der Fahrer in verschiedenen Verfahren verantworten.

Gegen 00:20 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung in der Osterstraße in Burg auf Fehmarn einen schwarzen BMW kontrollieren, der offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Niendorfer Straße gelenkt wurde. Die Beamten mussten dabei ihre Geschwindigkeit auf über 70 Km/h erhöhen, um zu dem Fahrzeug aufzuschließen und dem Fahrer ein Anhaltesignal zu geben.

Unbeirrt und weiterhin mit hohem Tempo fuhr der BMW durch die Niendorfer Straße und bog letztlich über die Bahnhofstraße in den Kaestnerweg ab. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn stoppte der Fahrer seinen Wagen nicht. Im Kaestnerweg verunfallte der Wagen schließlich und stieß gegen einen Baum. Der 23-jährige Fahrer aus Hamburg wurde dabei leicht verletzt.

Er ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Einen Führerschein konnte der Hamburger nicht vorlegen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem leitete die Polizei mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 23-Jährigen ein. Das Fahrzeug stellten sie vorübergehend sicher. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.

