POL-MFR: (211) Sicherheitswacht tritt ihren Dienst an - Einladung an Medienvertreter

Zirndorf (ots)

Mit der Einrichtung einer Sicherheitswacht in Zirndorf (Lkrs. Fürth) baut das Polizeipräsidium Mittelfranken das bewährte Konzept sukzessive weiter aus. Sechs Ehrenamtliche treten in diesem Zuge am 01.03.2024 ihren Dienst an. Der Leiter der Polizeiinspektion Zirndorf Herr Polizeioberrat Matthias Riedel und Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel führen die neuen Mitarbeiter in ihr wichtiges Amt ein.

Die sechs Mitarbeiter der neu gegründeten Sicherheitswacht leisten einen wichtigen Beitrag zur Steigerung des Sicherheitsgefühls im Stadtgebiet Zirndorf und helfen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten vorzubeugen. Am kommenden Donnerstag (29.02.2024) werden sie vom Leiter der Polizeiinspektion Zirndorf und vom Bürgermeister der Stadt Zirndorf in ihr neues Amt eingeführt.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen:

Donnerstag, 29.02.2024; 17:00 Uhr

Polizeiinspektion Zirndorf Rothenburger Straße 27 90513 Zirndorf

