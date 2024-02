POL-MFR: (208) Frau erwischt und verfolgt Fahrraddieb - Festnahme

Ansbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag (22.02.2024) auf Freitag (23.02.2024) brachen Unbekannte in ein Reitsportgeschäft in Wörnitz (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 01:45 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt in das Geschäft "Am Kreisel". In den Innenräumen versuchte der oder ...

mehr