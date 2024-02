Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (206) Einbruch in Reitsportgeschäft - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (22.02.2024) auf Freitag (23.02.2024) brachen Unbekannte in ein Reitsportgeschäft in Wörnitz (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 01:45 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt in das Geschäft "Am Kreisel".

In den Innenräumen versuchte der oder die Täter einen Tresor zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Letztlich wurden zwei Sättel im Gesamtwert von rund 2600 Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach. Die Beamten bitten Personen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

