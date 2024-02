Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (203) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 24.02.2024

Nürnberg (ots)

Am heutigen Samstag (24.02.2024) fanden im Stadtgebiet Nürnberg mehrere teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht Bilanz.

Im Zusammenhang mit dem Jahrestag des Ukraine-Krieges fanden drei Versammlungen im Stadtgebiet statt. Bei einer stationären Versammlung am Kornmarkt fanden sich im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Spitze rund 350 Teilnehmer ein. Gegen 15:00 Uhr startete an gleicher Stelle eine weitere Versammlung, die sich ab 17:00 Uhr mit in der Spitze 500 Teilnehmern in Form eines Aufzugs in Richtung Plärrer und im Anschluss zurück zum Kornmarkt bewegte. Die dritte Kundgebung mit etwa 25 Teilnehmern fand am Lorenzer Platz statt. Der Aufzug ging über Karolinen- und Kaiserstraße zurück zum Lorenzer Platz. Alle drei Versammlungen verliefen völlig störungsfrei.

Ab 14:00 Uhr fand am Jakobsplatz eine Kundgebung mit dem Titel 'Freiheit für Palästina' statt. Der anschließende Aufzug, mit Zwischenkundgebung auf dem Frauentorgraben Ecke Bahnhofsplatz, endete gegen 17:30 Uhr auf dem Kopernikusplatz. In der Spitze nahmen hier etwa 600 Personen teil. Die Versammlung war um 18:00 Uhr beendet und verlief weitgehend störungsfrei. Auf Grund der zeitweisen Sperrung des Frauentorgrabens kam es zwischenzeitlich zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren mittelfränkische Beamtinnen und Beamte sowie Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell