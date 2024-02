POL-MFR: (210) Seniorin in Wohnung beraubt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am späten Sonntagabend (25.02.2024) beobachtete eine Frau im Nürnberger Bleiweißviertel beim Nachhausekommen einen Mann, der mit einem offensichtlich gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Sie nahm eigenständig die Verfolgung auf, was zur Festnahme des Tatverdächtigen führte. Gegen 23:15 Uhr kam die 55-Jährige vom Spaziergang mit ihren Hunden nach Hause in die Holzgartenstraße. Hier beobachtete sie ...

