Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Überfall auf Modegeschäft - Täter bedroht Angestellte

Schöningen (ots)

Schöningen, Niedernstraße

12.06.2024, 11.55 Uhr

Ein unbekannter Täter überfiel am Mittwochmittag ein Modegeschäft in der Niedernstarße in Schöningen und entkam mit Bargeld. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Mittagszeit betrat ein unbekannter Täter das Geschäft in der Schöninger Fußgängerzone. Der Unbekannte kam bedrohlich auf eine Mitarbeiterin zu und und forderte diese in gebrochenem deutsch auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Die völlig verängstigte Mitarbeiterin kam im weiteren Verlauf der Aufforderung nach und händigte dem Täter das geforderte Geld aus. Daraufhin verließ der Täter das Geschäft und flüchtete in Richtung der St. Vincenz Kirche.

Der Täter war etwa 35 Jahre, 1,80 Meter groß und hatte dunkle Augen. Bekleidet war er mit einem grünen, knielangen Parka, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Zudem trug er ein schwarzes Cap und eine FFP2-Maske.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/96830 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell