Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Salzgitter vom 28.08.2024: Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Salzgitter (ots)

Ein BMW-Fahrer hat bei Salzgitter-Heerte mit einem gefährlichen Überholmanöver andere Fahrer gefährdet, die Polizei in Salzgitter sucht jetzt nach einem weiteren Geschädigten. Am 20.08. gegen 16:40 Uhr hat der Fahrer eines schwarzen BMW auf der Straße Diebesstieg in Höhe der dortigen Deponie zunächst mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt. Vor einer nicht einsehbaren Kurve überholte er dann ein weiteres Auto, als ein Audi Cabrio entgegenkam. Der BMW-Fahrer brach das Überholmanöver aber nicht ab. Ein Zusammenstoß konnte nur durch eine Notbremsung des überholten und auch des entgegenkommenden Autos verhindert werden. Der BMW setzte seine Fahrt im Anschluss weiter fort. Die Polizei in Salzgitter-Thiede sucht jetzt den Fahrer des entgegenkommenden Autos als Zeugen oder weiteren Geschädigten. Bei dem Wagen soll es sich um ein dunkles Audi Cabrio älteren Baujahrs handeln. Der Fahrer des Audi und auch weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 05341 94173-0.

