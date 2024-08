Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 27.08.2024: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen am 26.08.

Peine (ots)

In Peine kollidieren zwei Autos auf der Schäferstraße, dabei wird ein Beifahrer verletzt. In Denstorf erleiden zwei Autofahrer leichte Verletzungen nach einem Zusammenstoß. Gegen 07:45 Uhr hat ein 69-jähriger Mercedesfahrer auf der Schäferstraße in Peine die Vorfahrt eines Opel-Transporters auf der Straße am Silberkamp missachtet. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Autos, der Mercedes schleuderte auf den angrenzenden Gehweg. Vorübergehend musste der Silberkamp gesperrt werden. Ein 28-jähriger Mitfahrer im Transporter wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

In Denstorf befuhr gegen 09:15 Uhr ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer die B1 und touchierte den VW eines 26-Jährigen, der in die Heerstraße abbiegen wollte und sich auf der Linksabbiegerspur eingeordnet hatte. Der Mercedes kam offenbar leicht von seiner Fahrspur ab und streifte den wartenden VW. Beide Fahrer klagten anschließend über leichte Schmerzen, die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

