Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorrangverstoß führt zum Sturz eines Radfahrers

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am Kreisverkehr in der Naumburger Straße stürzte am Montagmittag ein Radfahrer aufgrund eines missachteten Vorrangrechtes. Der Radler fuhr im Kreisel von der Marie-Curie-Straße kommend in Richtung Stadthalle. Als eine im Kreisverkehr befindliche Pkw-Fahrerin diesen in Richtung Naumburger Straße verließ, übersah sie den 67-jährigen Radfahrer. Dadurch geriet der Radler ins Straucheln und stürzte. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstanden leichte Sachschaden. Die 52-jährige Fahrzeugführerin muss sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

