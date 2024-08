Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.08.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Gefährliche Körperverletzung,

Samstag, 24.08.24, ca. 19:50 Uhr, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße,

Am Samstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Imbiss in der Berliner Straße. Zunächst hatte eine Gruppe von fünf Personen den Imbiss betreten. Da die Personen stark alkoholisiert waren und sich nicht an die Hausregeln hielten, wurden sie durch den 24-jährigen Betreiber der Gaststätte verwiesen. Vor dem Imbiss griffen die Personen den Betreiber schließlich gemeinschaftlich an und verletzten diesen leicht. Auch zwei weitere Männer (21 und 50 Jahre alt), die dem Betreiber zu Hilfe eilten, wurden im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Täter entkamen schließlich unerkannt vom Tatort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Aufgrund der Uhrzeit und Örtlichkeit wurden viele Passanten auf die Situation aufmerksam und es sammelten sich zahlreiche Schaulustige im Bereich des Tatortes. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Körperverletzung,

Samstag, 24.08.24, ca. 19:40 Uhr, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, In den Blumentriften,

Ebenfalls am Samstagabend kam es zu einem körperlichen Übergriff in der Fußgängerzone von Salzgitter-Lebenstedt. Aus bislang unbekanntem Grund, vermutlich nach Streitigkeiten, wurden ein 23-jähriger und ein 27-jähriger Mann durch einen zunächst unbekannten Täter angegriffen und durch einen Kopfstoß, sowie Schläge gegen den Kopf verletzt. Der Täter entkam zunächst fußläufig vom Tatort, konnte jedoch durch umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen in der Goethestraße festgestellt und identifiziert werden. Er hatte zwischenzeitlich bereits seine Bekleidung gewechselt, um eine Feststellung seiner Person als Tatverdächtiger zu verschleiern. Gegen den 25-jährigen Mann aus Braunschweig wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da er sich fortlaufend aggressiv verhielt und unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Sachbeschädigungen an Pkw,

Freitag, 23.08.24, ca. 22:30 bis Samstag, 24.08.24, ca. 08:00 Uhr, 38229 Salzgitter-Hallendorf, Hackenbeek,

Im Laufe der Freitagnacht kam es zu Sachbeschädigungen an diversen Fahrzeugen in Salzgitter-Hallendorf. Ein bislang unbekannter Täter zerkratze den Lack der Fahrzeuge, die ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße Hackenbeek geparkt waren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten insgesamt 11 tatbetroffene Pkw festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Salzgitter-Thiede 05341-941730 zu melden.

