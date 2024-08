Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.08.2024.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in zahlreiche Fahrzeuge ein.

21.08.2024, 14:00 Uhr-22.08.2024, 08:30 Uhr.

Salzgitter, Bad, An der Erzbahn, Bismarckstraße, Petershagener Straße, Braunschweiger Straße, Irenenstraße.

In mindestens neun bekannt gewordenen und zur Anzeige gebrachten Fällen drang die unbekannte Täterschaft in abgestellte Fahrzeuge ein und verursachte hierbei einen Schaden in einer mindestens mittleren vierstelligen Höhe. Die Polizei ermittelt das Diebesgut. In vielen Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen und auf diese Weise der Zugang zum Inneren ermöglicht.

Die Polizei hofft, dass auf Grund der entstandenen Geräuschentwicklung mögliche Zeugen auf die Taten aufmerksam gemacht wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 05341 825-0 bei der Polizei in Salzgitter Bad zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell