Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.08.2024.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Salzgitter, Lebenstedt, Mammutring, 22.08.2024, 10:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es am Mammutring im Bereich einer dortigen Schule zu einem rechtswidrigen Verhalten einer 39-jährigen Fahrzeugführerin gegenüber Schulkindern. Zur Vorfallzeit wurde den Schulkindern das richtige Verhalten an Fußgängerüberwegen beigebracht. Als eine Zeugin mit einem Schüler am Überweg stand und dieser die Fahrbahn betrat, beschleunigte die zuvor wartende Frau ihren Pkw und verfehlte den Schüler offensichtlich nur deshalb, weil der Schüler zurückzogen werden konnte. Beim Vorbeifahren beleidigt die Fahrerin die Geschädigte mittels "Scheibenwischergeste". Die Polizei regte in diesem Zusammenhang die Sicherstellung der Fahrerlaubnis an und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an entsprechend gekennzeichneten Fußgängerüberwegen rechtskonform zu verhalten.

