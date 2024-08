Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 22.08.2024: Transporter in Groß Ilsede beschädigt

Peine (ots)

Bereits am Wochenende vom 09.08.-11.08. ist auf einem Parkplatz an der Ilseder Astrid-Lindgren-Schule ein Ford- Transporter Beschädigt worden. Die Polizei in Ilsede sucht jetzt nach Zeugen. Der Wagen eines Fahrdienstes ist auf dem dortigen Parkplatz an der Schulstraße abgestellt worden. Am Morgen des 12.08. stellte der Fahrer fest, dass der Außenspiegel der Beifahrerseite abgerissen worden ist. Am Fahrzeug blieben lediglich einige Kabel zurück. Der zerstörte Spiegel lag in einem Gebüsch in der Nähe, so dass von einiger mutwilligen Beschädigung auszugehen ist.

Die Polizei in Ilsede bittet um Mithilfe von möglichen zeugen und Hinweise unter 05172 37075-0.

