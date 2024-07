Polizei Bielefeld

POL-BI: In zwei Stunden zweimal alkoholisiert erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Nachdem am Montagabend, 22.07.2024, einer betrunkenen PKW-Fahrerin bei der Polizei eine Blutprobe entnommen worden war, fiel sie knapp zwei Stunden später erneut fahrend auf.

Gegen 19:10 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei Bielefeld eine auffällige Fahrweise eines VW Golfs auf der Robert-Koch-Straße. Die Fahrerin fuhr sehr langsam und Schlangenlinien. Einmal sei es zur Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen.

Durch die Angaben der Zeugin konnte ein Motorradpolizist den VW am Alten Postweg anhalten. Bei der Kontrolle der 67-jährigen Fahrerin aus Bielefeld erkannte der Beamte eine Weinflasche in der Mittelkonsole und vier leere Flaschen im Beifahrerfußraum. Bei ihrer Befragung fielen alkoholtypischen Ausfallerscheinungen auf. Nach einem positiven Alkoholvortest entnahm ein Arzt der Bielefelderin in der Polizeiwache eine Blutprobe. Der Polizist stellte ihren Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses ein.

Der 67-Jährigen wurde das weitere Führen von Fahrzeugen untersagt. Trotzdem sahen Zeugen sie gegen 21:00 Uhr mit dem VW auf der Salzufler Straße. Bei der folgenden Kontrolle gestand sie, gefahren zu sein. Ein Arzt entnahm ihr auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

